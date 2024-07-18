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Boğaz manzaralı araziyi İBB satışa çıkardı

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#İBB#Sarıyer#Grand Tarabya Oteli
Boğaz manzaralı araziyi İBB satışa çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 15:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer'de Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829,43 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL bedelle satışa çıkardı.

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Roma Gezi ve yapılan konserlerle eleştirilerin odağı haline gelen İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829,43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği öğrenildi.

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#İBB#Sarıyer#Grand Tarabya Oteli

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