Boğaz manzaralı araziyi İBB satışa çıkardı

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Roma Gezi ve yapılan konserlerle eleştirilerin odağı haline gelen İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829,43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 31 Temmuz'da saat 10.00’da gerçekleşeceği öğrenildi.