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Boğaz magandaları! Tekneden rasgele ateş açtılar

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#İstanbul Boğazı#Tekne#Ateş Açma
Boğaz magandaları Tekneden rasgele ateş açtılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İstanbul Boğazı’nda tekneden rasgele tabancayla ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşılan üniversite öğrencisi Binnur Alkaya (23) ve Feyza Kantanur (22) gözaltına alındı.

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İstanbul Boğazı’nda bir teknedeki 2 kadının rasgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntünün ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Tekne üzerinde ateş ederek paylaşım yapan kadınların üniversite öğrencisi Binnur Alkaya ve Feyza Kantanur olduğu belirlendi. Adresleri belirlenen Alkaya ve Kantanur düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KAPTAN DA YAKALANDI

Alkaya ve Kantanur ifadelerinde olayın geçen haziran ayında yaşandığını, görüntüyü arkadaşları D.Ö.’nün çektiğini, tabancayı da tekne kaptanının kendilerine kurusıkı olduğunu söyleyerek verdiğini itiraf ettiler. Alkaya ve Kantanur ateş açtıkları tabancayı kendilerine tekne kaptanının verdiğini söylemeleri üzerine kaptan A.K. de yakalandı. Teknede bulunan ve olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabancaya da el konuldu. A.K. ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ ve ‘genel güvenliği tehlikeye düşürmek’ suçunda işlem yapılarak serbest bırakıldı. Alkaya ve Kantanur da Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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#İstanbul Boğazı#Tekne#Ateş Açma

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