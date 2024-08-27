Boğarak öldürdü çekyatın içine sakladı... Eylem’i babası katletti

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BALIKESİR Gönen’de inşaat işçisi Murat Sevilen (44), önceki akşam 20.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’ndeki evlerinde kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdükten sonra cesedini çekyatın içine koydu ve ardından evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen tarım işçisi Hafize Sevilen, evde bir süre sonra çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pizzacıda çalıştığı öğrenilen Eylem Sevilen’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen’i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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‘ERKEK ARKADAŞINI BULMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM’

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Murat Sevilen ifadesinde, “Erkek arkadaşı olduğunu düşündüğüm kızım, bir başka arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Ben de erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek izin vermedim. Tartıştık, sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonunu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Fakat polis beni kısa sürede yakaladı” diye konuştu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eylem Sevilen’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Gönen’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.