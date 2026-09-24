Boeing ile 150 uçak anlaşması imzalandı

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THY, 2025 yılından bu yana Boeing ile sürdürülen uçak alım görüşmelerini tamamladı. Yapılan anlaşma Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Anlaşma ile, bayrak taşıyıcının kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı sunuyor. Böylece Türk Hava Yolları, uçuş ağındaki yolcu talebine ve operasyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak filo kapasitesini daha esnek şekilde planlayabilecek.

UÇUŞ AĞIMIZI DESTEKLEYECEK

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Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul’daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye’nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

gurur duyuyoruz

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope ise siparişe ilişkin, “Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor. İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı daha fazla noktaya ulaştıran Türk Hava Yolları’nı ve Türkiye’nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz” dedi.

YAKIT AVANTAJI SAĞLIYOR

Yeni uçakların, Türk Hava Yolları’nın özellikle yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Boeing 737-8’in menzil ve yük kapasitesi açısından sunduğu avantajların yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda sağladığı yüzde 20’lik azalma, Türk Hava Yolları’nın filosunu ve uçuş ağını büyütürken değişen operasyonel ihtiyaçlarına da yanıt verecek. THY ve AJet filosunda hâlihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dahil olmak üzere 200’ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor. Yeni sipariş, 2025 yılında verilen 75 adet 787 ‘Dreamliner’ siparişinin ardından, bayrak taşıyıcı havayolu ile Boeing arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğini daha da güçlendiriyor.