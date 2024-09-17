Bodrum’un son sünger avcısı: Denizaltı çölleşti

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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde 15 yaşındayken süngercilik yapmaya başlayan ‘Aksona Mehmet’ diye tanınan Mehmet Baş, 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp sünger avladı. Bölgenin son süngercisi olan Baş, 1987 yılında ise süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı.

İSTİRİDYE BİLE KALMADI

Yaklaşık 60 yıldır denizden kopamadığını ve denizaltında inceleme yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Aksona Mehmet, Ege ve Akdeniz çanağında turistlere dalış yaptırarak süngerciliği yaşatmaya çalıştığını belirtti. Baş, bir süre önce Muğla Gökova açıklarında yaptığı dalışta süngerlerdeki hastalığın devam ettiğini tespit edip sosyal medyada da paylaştı. İklim değişikliğinden kaynaklı denizdeki canlıların öldüğünü söyleyen Baş, “Denizin altında iklim değişikliğinden kaynaklı değişimler meydana geldi. Denizlerin altı şu anda çölleşiyor. Süngerler öldü, pinalar yok, istiridye yok. Denizin altı fakirleşti ve yok oldu. Bu durumu izliyorum, içim sızlıyor ve paramparça oluyor. Süngerlerin kurtarılması mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde Gökova’da dalış yaptım. 35-40 metreye kadar olan dalış mesafesinde su sıcaklığı 26, 60 metre dalışta su sıcaklığı ise 18 derecelerde seyrediyor. Turistlere göstermek için hasta bir sünger çıkardım. Umarım bu durum ileride düzelir. Dalış turizmi yapıyorum, denizin altında olanları gözlemliyorum ve paramı böyle kazanıyorum” ifadelerini kullandı.