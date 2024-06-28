Bodrum’un 1 aylık suyu 9 günde tükendi

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MUĞLA Bodrum’da, 15 ila 23 Haziran tarihlerindeki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlardaki doluluk oranı yüzde 90’ı geçti. Tatil süresince kente 250 bin araç giriş yaptı. 200 bin olan Bodrum’un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyonu aştı. Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, yüzde 49.5 civarında olan ve Bodrum’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı’nda doluluk oranı bayram tatili sonrası yüzde 45.7’ye düştü. Mumcular Barajı’nda ise kente ve tarımsal sulamaya su akışı sağlanmadığı için doluluk oranı yüzde 16’larda sabit kaldı. Mumcular Barajı’ndaki su yetersizliği nedeniyle bölgedeki tarım alanlarında barajdan sulama yapılmadığını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kurban Bayramı boyunca Bodrum’un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi” ifadelerini kullandı.

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Geyik Barajı’nda yüzde 49.5 civarında olan doluluk oranı, bayram tatili sonrası yüzde 45.7’ye düştü.

‘PATLAKLAR ÖNLENMELİ’

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yandan kuraklık ve su sıkıntıları yaşanırken bir taraftan da patlaklar devam ediyor. Şu anda esas sorunumuz patlakların önüne geçilmesi, kayıp kaçakların önlenmesidir. Ayrıca su tahsislerinde ciddi sorunlarımız var. Termik santrala su vermemiz durumunda tarımsal alanlarda su sıkıntısı yaşıyoruz, tarımsal alanlara su verdiğimiz durumda Bodrum’un içme suyunda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.”

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Doç. Dr. Ceyhun Özçelik

Yaşanan patlaklarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Özçelik “Bodrum’daki en büyük sorun su patlaklarının ve kayıp kaçakların önüne geçilmesi. Şebekenin düzenli ve sürekli işletilmesini şu anda sağlayamıyoruz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Altyapının iyileştirilmesi daha sonra da su temini alternatiflerinin bir araya getirilmesi ve beraberinde su tahsislerinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Özçelik, suyun pahalı olduğunu vurgularken, ‘sudan ucuz’ teriminin Bodrum’da tarihe karışacağını söyledi.