MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'u fırtına vurdu! Yelkenli karaya oturdu
GeriGündem Bodrum'u fırtına vurdu! Yelkenli karaya oturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Bodrum'u fırtına vurdu! Yelkenli karaya oturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli, sürüklenerek karaya oturdu.

Bodrum'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki 'Elifce' isimli yelkenlinin halatı, koptu. Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi