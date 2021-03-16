Bodrum'u fırtına vurdu! Yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki 'Elifce' isimli yelkenlinin halatı, koptu. Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara