Bodrum'u fırtına vurdu! Dalgaların boyu 3 metreyi buldu, yelkenli karaya oturdu

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde güney yönünden esen ve etkili olan rüzgarın saatteki hızı 70 kilometreyi buldu. Bitez Sahili'nde 15 metre uzunluğunda yelkenli bir tekne fırtınada sürüklenip, karaya oturdu. Tekne sahibi koruma amaçlı teknesini ağaca sabitledi. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kızılağaç mevkiinde yolun çökmesi sonucu bir servis minibüsü mahsur kaldı. Fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede yaşayanlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.