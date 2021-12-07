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Bodrum'u fırtına vurdu! Dalgaların boyu 3 metreyi buldu, yelkenli karaya oturdu

#Bodrum#Muğla#Fırtına

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir yelkenli karaya çıktı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aşarken, kent genelinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde güney yönünden esen ve etkili olan rüzgarın saatteki hızı 70 kilometreyi buldu. Bitez Sahili'nde 15 metre uzunluğunda yelkenli bir tekne fırtınada sürüklenip, karaya oturdu. Tekne sahibi koruma amaçlı teknesini ağaca sabitledi. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bodrumu fırtına vurdu Dalgaların boyu 3 metreyi buldu, yelkenli karaya oturdu

Kızılağaç mevkiinde yolun çökmesi sonucu bir servis minibüsü mahsur kaldı. Fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede yaşayanlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.

Bodrumu fırtına vurdu Dalgaların boyu 3 metreyi buldu, yelkenli karaya oturdu

 

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#Bodrum#Muğla#Fırtına

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