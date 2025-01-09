×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasından hırsızlık yapan iki şüpheli adliyeyede

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Üsküdar#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:57

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iş adamı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün villasına girerek yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, 28 Aralık'ta Burhaniye Mahallesi Tunus Mahmut Paşa 1. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İş insanı ve Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün tel örgülerle çevrili, güvenlikli sitedeki villasına giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasayı çalarak kaçtı.

Son anda güvenlik görevlilerinin fark ettiği hırsızlar, yaşanan kovalamacaya rağmen yakalanamadı. Güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandıkları aracın plakasına ulaşan polis, ikiz plaka takılarak kullanılan otomobili takip ederek şüphelilerden Musa B.'yi gözaltına aldı.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Fikret Öztürkün villasından hırsızlık yapan iki şüpheli adliyeyede

Daha önceden 25 suç kaydı bulunan şüphelinin sorgusunun ardından çalıntı malları satın aldığı öğrenilen Nihat D.'de yakalandı.

Haberin Devamı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin hırsızlıkla ilgili suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis operasyonunda villadan çalınan ziynet eşyalarının bir bölümünün de ele geçirildiği belirtilirken olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Üsküdar#Polis

BAKMADAN GEÇME!