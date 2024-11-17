Bodrum'dan Yunan adalarına yüzerken yakalandılar

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından deniz yüzeyinde 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri ve paletlerini giyerek Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

İki olayda karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.