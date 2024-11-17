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Bodrum'dan Yunan adalarına yüzerken yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Yunanistan
Bodrumdan Yunan adalarına yüzerken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 13:46

Sahil Güvenlik ekipleri Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından deniz yüzeyinde 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri ve paletlerini giyerek Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

İki olayda karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Bodrumdan Yunan adalarına yüzerken yakalandılar

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#Muğla#Bodrum#Yunanistan

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