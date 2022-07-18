Bodrum’dan üç günde 100 bin araç çıkış yaptı

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Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilin bitmesiyle dönüş trafiği dün öğle saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Cuma, cumartesi ve pazar günü ilçeden çıkış yapan toplam araç sayısının 100 bin olduğu belirtildi. Dün saat 15.00 sıralarına kadar 10 bin araç ilçeden ayrıldı.

KİLİT KAVŞAK KİLİTLENDİ

* Tatile çıkanların bir kısmı cuma ve cumartesi günleri dönüşe geçerken, bir kısmı da son güne bıraktı. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de dün trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

* İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri’nde de öğleden sonra yoğunluk arttı. Otoyol A.Ş. görevlileri ve polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı. Trafik yoğunluğu gece de devam etti.

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* Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri İskelesi de doldu taştı.

* Antalya’dan dönüşler nedeniyle Afyonkarahisar karayolunda önceki gün başlayan yoğun trafik dün de sürdü. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kazalar nedeniyle zaman zaman trafik akışı durdu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

* Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçirenler evlerine dönmek üzere dün sabah saatlerinde yollara koyuldu. Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti. Çanakkale Boğazı geçişlerinde bu yıl ilk kez 2 alternatif yol bulunması nedeniyle feribot iskelelerinde geçmişte alışagelmiş kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluşmadı.

TEM’DE AKICI TRAFİK

* Tatilden dönenler, Kuzey Marmara Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nü tercih edince Kocaeli’de de yoğunluk oluşmadı; TEM ile D-100’deki trafik akıcıydı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergâhında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu’nun Gerede ilçesindeki yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar’dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

64 CAN KAYBI

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Bakan Soylu, “2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi, şu anda şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız. Neredeyse yarıdan daha aşağıya, üçte birlik bölüme yakın ölümlü can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu” dedi.

KAPIKULE’DE TARİHİ REKOR

Edirne Valiliği, Avrupa'daki gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi rekorun kırıldığını, 24 saatte 8 bin 358 aracın geçtiğini ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemi yaptırdığını açıkladı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yoğunluğu azaltmak için hem peron hem de personel sayısını arttırdı. Edirne esnafı ise gurbetçileri sazlı-sözlü, ciğerli ve badem ezmeli ikramla karşıladı.