Bodrum’dan dünyaya ney ile açıldı

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Neye olan derin ilgisi, Turan’ın aile hayatına da yansıdı. Turan kızlarına, neyde kullanılan ilk ses olan ‘Neva’ ve neyde bir makam olan ‘Saba’ ismini verdi. Okulda öğrencilerine ney üfleyen Turan, aynı zamanda Bodrumlu ney üstadı Neyzen Tevfik’in memleketinde ney çalmanın gurur verici olduğunu söylüyor. Yaklaşık 25 yıldır ney üflemeye gayret ettiğini belirten Turan, “Ney, insan sesine en yakın sesi veren enstrümandır. Büyülü bir enstrümandır. Felsefesi, Mevlevi kültüründeki yeri malûm. 2000 yılların başlarında neye aşkla ilgi duydum. Birçok hocadan öğrenerek ney üflemeyi geliştirdim” dedi.

‘UMARIM BU KÜLTÜR DAHA DA ARTAR’

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Eyüp Turan, “Neyde kullandığımız ham madde kamış. Akdeniz bölgesinde, Hatay Samandağ’ı ve Ceyhan yöresinin kamışlarından yapılıyor. En güzel neyler oradan yapılıyor. Kasım-ocak ayları arasında uygun olan kamışları temin ediyoruz. Ney kültürünün çok artmasını arzu ediyorum. Okulda çaldığım zaman çocuklar, ‘Bu nedir’ diye soruyorlar. Çocuklara neyi tanıtıyorum, çok ilgilerini çekiyor. Nefessiz dinliyorlar. Çocuklarında içlerinde küçük bir kıpırtı görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onları aralarından da ileride çok güzel neyzenler çıkacak” dedi.