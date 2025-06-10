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Bodrum’dan dünyaya ney ile açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Eyüp Turan#Ney
Bodrum’dan dünyaya ney ile açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

MUĞLA Bodrum’da yaşayan 25 yıldır ney üfleyen, evli ve 2 çocuk babası Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüp Turan (43), 15 yıl önce kendi neyini yapma hayaliyle başladığı çalışmaları ilerleterek evinin bahçesine küçük bir atölye kurdu. Ney yapımı konusunda eğitim alan Turan, Japonya’dan Tanzanya’ya Avrupa’nın birçok ülkesine el yapımı ney gönderiyor.

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Neye olan derin ilgisi, Turan’ın aile hayatına da yansıdı. Turan kızlarına, neyde kullanılan ilk ses olan ‘Neva’ ve neyde bir makam olan ‘Saba’ ismini verdi. Okulda öğrencilerine ney üfleyen Turan, aynı zamanda Bodrumlu ney üstadı Neyzen Tevfik’in memleketinde ney çalmanın gurur verici olduğunu söylüyor. Yaklaşık 25 yıldır ney üflemeye gayret ettiğini belirten Turan, “Ney, insan sesine en yakın sesi veren enstrümandır. Büyülü bir enstrümandır. Felsefesi, Mevlevi kültüründeki yeri malûm. 2000 yılların başlarında neye aşkla ilgi duydum. Birçok hocadan öğrenerek ney üflemeyi geliştirdim” dedi.

Bodrum’dan dünyaya ney ile açıldı

‘UMARIM BU KÜLTÜR DAHA DA ARTAR’

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Eyüp Turan, “Neyde kullandığımız ham madde kamış. Akdeniz bölgesinde, Hatay Samandağ’ı ve Ceyhan yöresinin kamışlarından yapılıyor. En güzel neyler oradan yapılıyor. Kasım-ocak ayları arasında uygun olan kamışları temin ediyoruz. Ney kültürünün çok artmasını arzu ediyorum. Okulda çaldığım zaman çocuklar, ‘Bu nedir’ diye soruyorlar. Çocuklara neyi tanıtıyorum, çok ilgilerini çekiyor. Nefessiz dinliyorlar. Çocuklarında içlerinde küçük bir kıpırtı görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onları aralarından da ileride çok güzel neyzenler çıkacak” dedi.

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#Bodrum#Eyüp Turan#Ney

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