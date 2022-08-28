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Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Muğla#Bodrum#Göçmen
Bodrumda, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 16:54

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20’de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 KAÇAK YAKALANDI

Ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#Muğla#Bodrum#Göçmen

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