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Bodrum'da yolda yatan köpeği ezmişti! 10 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

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#Muğla#Bodrum#Köpek
Bodrumda yolda yatan köpeği ezmişti 10 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 16:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden 49 yaşındaki Anıl H., jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Anıl H. ifadesinde, "Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 10 saatlik kamera kaydı inceleyen jandarma, şüphelinin Anıl H. olduğu tespit edip, yakaladı. Anıl H.'nin ifadesinde, "Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu" dedi.

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Anıl H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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#Muğla#Bodrum#Köpek

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