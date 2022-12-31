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Bodrum'da yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç

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#Yılbaşı#Bodrum#Muğla
Bodrumda yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 16:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşına saatler kala trafik yoğunluğu artarken, son 24 saat içerisinde kente 15 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.

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Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Narkotik köpeği 'Efor' ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bodrum'a son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi. Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrumda yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç

Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30'da Teoman, Belediye Meydanı'nda sahne alacak.

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Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi.

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#Yılbaşı#Bodrum#Muğla

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