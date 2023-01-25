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Bodrum'da yarın feribot seferlerine fırtına engeli

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#Muğla#Bodrum#Feribot Seferleri
Bodrumda yarın feribot seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 20:24

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, perşembe günü öğleden sonra başlayacak fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde ermesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

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#Muğla#Bodrum#Feribot Seferleri

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