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Bodrum'da yapı marketin deposu alevlere teslim oldu! Yangında 1 kişi yaralandı

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#Bodrum#Yapı Market#Yangın
Bodrumda yapı marketin deposu alevlere teslim oldu Yangında 1 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 13:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yahşi Mahallesi'nde bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Bodrumda yapı marketin deposu alevlere teslim oldu Yangında 1 kişi yaralandı

1 KİŞİ YARALANDI

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Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi, yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bodrumda yapı marketin deposu alevlere teslim oldu Yangında 1 kişi yaralandı

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MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması devam ederken, çeşitli yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bodrum#Yapı Market#Yangın

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