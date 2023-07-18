Bodrum'da yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

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Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Türkbükü'nden Torba Mahallesi yönüne giden E.T.'nin kullandığı 34 DTG 551 plakalı kiralık otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilin sürücüsü E.T., hemen yolun sağında durup, eşiyle birlikte araçtan indi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile su sıkarak müdahale etti

Alevler, yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. (DHA)