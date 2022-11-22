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Bodrum'da yağmur bitti! Deniz keyfi başladı

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#Muğla#Turist#Bodrum
Bodrumda yağmur bitti Deniz keyfi başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 15:45

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün etkili olan kuvvetli sağanağın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağmurda yarımada geneline metrekareye 28 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla yarımada genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 21,5 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nda denize girdi. Bazı turistler ise plajda oturarak güneşin keyfini çıkardı.

Öte yandan, meteoroloji tahminlerine göre yarın Bodrum'un yeniden yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

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#Muğla#Turist#Bodrum

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