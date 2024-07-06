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Bodrum'da VIP minibüs ile göçmen kaçakçılığı... 4 şüpheli tutuklandı

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#Muğla#Bodrum#Göçmen
Bodrumda VIP minibüs ile göçmen kaçakçılığı... 4 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 02:28

Muğla’nın Bodrum ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından denizde tespit edilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Olayla ilişkisi olan ve VIP minibüs ile göçmen taşıyan 8 şüpheli ise jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04.00’da Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde meydana geldi. İHA ile Fener mevkisinde kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 25 kaçak göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

İHA görüntülerini inceleyen Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak göçmenlerin VIP minibüs ile bölgeye getirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu noktayı tespit ederek, operasyon düzenledi. Jandarma, şüphelilerin bir kısmını minibüste bir kısmını da araç çevresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Devran D. (20), Bilal A. (23), Ersan K. (18), Zafer S. (27), Mehmet Y. (26), Mert Yiğit Y. (25), Burak K. (21) ve Bekir S. (20) adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden Mert Yiğit Y., Mehmet Y., Bekir S. ve Burak K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Muğla#Bodrum#Göçmen

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