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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

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Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 7 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam 182.25 gram toz esrar, 56.74 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 18.72 gram eroin, 4.62 gram kokain, 5.20 gram esrar ve uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurup, sattıkları ileri sürülen Ş.A., E.D., T.K. ve C.C. gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerdeki 11 kişi hakkında da tutanak tutulup, adli tahkikat başlatıldı.

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