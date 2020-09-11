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Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla) DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen eve operasyon yapan ekipler, 3 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda K.K., gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bitez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K.'ye, ev hapsi cezası verildi.

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