Bodrum'da ünlü mekanda kavga! Birbirlerine girdiler, nedeni ise...

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Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda iddiaya göre maske - mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.