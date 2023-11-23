×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum'da Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Düzensiz Göçmen
Bodrumda Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 09:45

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bir lastik botta 34 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haberin Devamı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 64 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Düzensiz Göçmen

BAKMADAN GEÇME!