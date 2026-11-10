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Bodrum'da turistlerle çıkan kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

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#Bodrum#Portekizli Turistler#Kavga Sonucu Ölüm
Bodrumda turistlerle çıkan kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 14:25

Muğla'da bir işletmede, alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu 2 müşteriyle çıkan kavgada aldığı darbeyle başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından mahkemeye çıkarılan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklanırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G.F. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada aldığı darbe sonucu yere düşüp, başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

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Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G.F. ve C.F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bodrumda turistlerle çıkan kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan J.G.F. ve C.F. dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrumda turistlerle çıkan kavgada yaralanan 17 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muhammet K., bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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#Bodrum#Portekizli Turistler#Kavga Sonucu Ölüm

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