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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, uzun araç kuyruğu oluştu

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Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, uzun araç kuyruğu oluştu
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Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin bir kısmı, dönüş için yola çıkmaya başladı. Tatilciler, ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu. İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti. Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.

Öte yandan Milas Bodrum Havalimanı'nda da büyük hareketlilik yaşandı.

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