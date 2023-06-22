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Bodrum’da tatil: 750 liraya da var 10 bin Euro’ya

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#Bodrum#MUĞLA#Ömer Faruk Dengiz
Bodrum’da tatil: 750 liraya da var 10 bin Euro’ya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

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Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkânı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların olduğunu göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor, tercihe göre bu fiyat 10 bin Euro’ya kadar çıkıyor" dedi.

Bodrum’da tatil: 750 liraya da var 10 bin Euro’ya

Dengiz, rezervasyonların devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bodrum'da bayram için geçen seneki doluluklar şu anda yok. Kısmi doluluklar mevcut. 4 ve 5 yıldızlı otellerde kısmi doluluk var. Bu dönemde yüzde 70 civarında doluluk var. 2 ve 3 yıldızlı ve apart otellerde şu an rezervasyon yapmaya elverişli bir ortam var. Bayram süresi boyunca yüzde 70 civarında doluluk bekliyoruz. Erken rezervasyonla insanlar tatillerini avantajlı yapacaklar. Kruvaziyerlerle turistler de gelmeye devam ediyor. TÜRSAB onaylı güvenilir seyahat acenteleri ile yola çıkılmalı ve rezervasyonsuz gelinmemeli.”  

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#Bodrum#MUĞLA#Ömer Faruk Dengiz

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