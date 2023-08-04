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Bodrum'da su isale hattı patladı, tüm yollar kilitlendi

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#Bitez#Bodrum#Turgutreis
Bodrumda su isale hattı patladı, tüm yollar kilitlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 19:57

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su ana isale hattının patlamasıyla yollarda trafik felç oldu. Bir kaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler çılgına döndü. Trafik ekipleri yolları açmak için uzun süre uğraştı.

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Sabah 07.40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı’ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu. Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı’ndan Ortakent’e giden yol ise trafiğe kapandı.

Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yoluna yönelince trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi. Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

Bodrumda su isale hattı patladı, tüm yollar kilitlendi

Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri harekete geçti.

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Tüm kavşaklarda ve ara sokaklarda trafik polisleri yolları açmaya çalışıyor.

Bodrumda su isale hattı patladı, tüm yollar kilitlendi

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#Bitez#Bodrum#Turgutreis

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