Bodrum'da su hattı borusu patladı...

Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. Bu sırada park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Cadde ise adeta dereye döndü. Ayrıca çevredeki bazı evlerin bahçeleri de suyla dolup taştı. Kentteki bin 796'ya ulaşan patlamanın tamiratı için ekipler harekete geçip çalışmayla zorunu giderdi. Patlama nedeniyle bölgede 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde oluşan çukur oluştu.