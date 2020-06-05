Bodrum'da stadyumda cuma namazı

Koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme sürecinde bugün camilerde, ikinci kez cemaatle cuma namazı kılındı. Bodrum'da cuma namazı için 60 cami ile stadyum ve pazar yeri gibi 9 alternatif yer belirlendi. Stadyumda cuma namazını kılan vatandaşlar sosyal mesafe uygun olarak saf tuttu. Seccadelerini çimlere serip, namazlarını kıldı. Maske takmayanlar stadyuma alınmazken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.