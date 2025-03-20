Bodrum’da son veda

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Tanyeli için önceki gün Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze namazı kılınmış, daha sonra cenazesi toprağa verilmek üzere Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. Dün Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, ailesi, şarkıcı Işın Karaca, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazını kıldıran cami imamı Yüksel Kılınçarslan, “Sanatçımız Bodrum aşığı, Bodrum merkez Tepecik Camisi aşığı cemaatimdi. Her Bodrum’a gelişinde mutlaka camiye gelir, camimizde namaz kılardı” dedi. Tanyeli’nin naaşı, Ortakent Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.