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Bodrum’da son veda

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#Pankreas Kanseri#Tanyeli Sünneli#Muğla
Bodrum’da son veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 07:00

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen pazartesi akşamı hayatını kaybeden Tanyeli Sünneli (54), dün Muğla’nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

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Tanyeli için önceki gün Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze namazı kılınmış, daha sonra cenazesi toprağa verilmek üzere Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. Dün Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, ailesi, şarkıcı Işın Karaca, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazını kıldıran cami imamı Yüksel Kılınçarslan, “Sanatçımız Bodrum aşığı, Bodrum merkez Tepecik Camisi aşığı cemaatimdi. Her Bodrum’a gelişinde mutlaka camiye gelir, camimizde namaz kılardı” dedi. Tanyeli’nin naaşı, Ortakent Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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#Pankreas Kanseri#Tanyeli Sünneli#Muğla

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