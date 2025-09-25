Bodrum’da sanat rüzgârı esiyor

Haberin Devamı

‘Buradan Nereye’ adıyla gerçekleşen bu buluşmaya; çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Reyhan Abacıoğlu, Atilla Atar, Dilşad Atasoy, Resul Aytemür, Erol Batırbek, Çetin Bilgin, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Dulda, Nihat Kahraman, Baran Kamiloğlu, Süleyman Karakul, Musa Köksal, Veli Mert, Hayati Misman, Necmettin Özlü, Kadir Öztoprak, Sibel Ünalan, Selahattin Yıldırım ve Mehmet Yılmaz katıldı.

27 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Çalıştay boyunca sanatseverler, eserlerin yalnızca bitmiş hâlini değil, yaratım sürecini de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu etkinlik, sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak, yaratım sürecini ortak bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

‘Buradan Nereye’ adlı sanat çalıştayında birbirinden farklı kuşakların bir araya geldiği belirtildi. 41. Art Suites Çağdaş Sanat Günleri, 27 Eylül’de yapılacak sergiyle sona erecek.