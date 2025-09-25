×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum’da sanat rüzgârı esiyor

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#BODRUM Art Suites Gallery#Sanat Atölyesi
Bodrum’da sanat rüzgârı esiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 07:00

BODRUM Art Suites Gallery’de, 41. Art Suites Çağdaş Sanat Günleri buluşması, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde ve Dilan Kaya’nın sanat koordinatörlüğünde 21 Eylül’de başladı.

Haberin Devamı

‘Buradan Nereye’ adıyla gerçekleşen bu buluşmaya; çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Reyhan Abacıoğlu, Atilla Atar, Dilşad Atasoy, Resul Aytemür, Erol Batırbek, Çetin Bilgin, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Dulda, Nihat Kahraman, Baran Kamiloğlu, Süleyman Karakul, Musa Köksal, Veli Mert, Hayati Misman, Necmettin Özlü, Kadir Öztoprak, Sibel Ünalan, Selahattin Yıldırım ve Mehmet Yılmaz katıldı.

27 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Çalıştay boyunca sanatseverler, eserlerin yalnızca bitmiş hâlini değil, yaratım sürecini de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu etkinlik, sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak, yaratım sürecini ortak bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

‘Buradan Nereye’ adlı sanat çalıştayında birbirinden farklı kuşakların bir araya geldiği belirtildi. 41. Art Suites Çağdaş Sanat Günleri, 27 Eylül’de yapılacak sergiyle sona erecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum#BODRUM Art Suites Gallery#Sanat Atölyesi

BAKMADAN GEÇME!