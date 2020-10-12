Bodrum'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi öldü

Bodrum'da İbrahim Yanık (74), dün gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.