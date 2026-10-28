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Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı

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#Bodrum#Sağanak Yağmur#Trafik Durma Noktası
Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 13:11

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle Konacık ve Ortakent bölgelerinde ana yollarda su birikintileri oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede mahsur kalan araçlar çekicilerle kaldırılırken, bir otomobili ise bölgedeki gazeteciler iterek kurtardı.

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Özellikle Konacık Mahallesi’nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı

Bölgede zaman zaman trafik durma noktasına geldi, üç araç da yolda mahsur kaldı. Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı

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OTOMOBİLİ GAZETECİLER İTTİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, belediye personeli de yoldaki suları tahliye etti. Yollarda kalan araçlar çekici ile bölgeden alındı. Öte yandan mahsur kalan bir otomobil, gazeteciler tarafından güvenli alana itildi; o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı

'EV VEYA İŞ YERLERİNDEN SU BASKINI ŞİKAYETİ ALMADIK'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Konacık'ta suyla dolan yollardaki tahliye çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Mandalinci, "Bodrum'da sabah saatlerinde etkisi artan bir yağış oldu. Şu an Konacık Mahallesi'ndeyiz. Burası aslında geçen yıllarda da sorun yaşadığımız bölgeydi. Karayolları ve Muğla Büyükşehir ekiplerimizle konuşma yaptık ancak tabii ki yolun çift taraflı kazılması ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik.

Bodrum’da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi: Araçlar yolda mahsur kaldı

Bugün yine bir mazgalda ufak çaplı bir tıkanıklık oldu. Yolda kalan iki tane aracımız oldu. Çekicilerimizle onları çektik. Şu an yolun çift taraflı akışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Kaymakamımızla beraber koordine halinde hem emniyetimiz hem jandarmamız hem zabıta ekiplerimizle beraber sahada yağışın ilçemizi olumsuz etkilememesi için mücadele ediyoruz. Şu an herhangi bir ev veya iş yerlerinden su baskını ya da selle ilgili bir şikayet ya da bir uyarı almadık. Sadece ana yolda, özellikle Ortakent ve Konacık bölgelerimizde yer yer kara yollarında su birikmesi söz konusu. Arkadaşlarımız bunlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor" dedi.

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#Bodrum#Sağanak Yağmur#Trafik Durma Noktası

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