Bodrum'da rüşvet iddiasıyla yargılanan meclis üyesine 5 yıl hapis

Haberin Devamı

Bodrum'da müteahhitlik yapan bir iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi Atare'nin rüşvet istediğini iddia edip suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Ekim 2025 tarihinde Niyazi Atare'yi gözaltına aldı. Atare'nin müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında, dönemin CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu da polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Ekim'de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MOTOSİKLETİYLE YAKALANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atare ve Çırakoğlu hakkında 'Rüşvet almak', T.Ç. hakkında ise 'Rüşvet vermek' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, T.Ç.'nin Bodrum'da müteahhitlik yaptığı, kat karşılığı anlaşma yaptığı arsaya yol bulunmaması nedeniyle DSİ'ye ve Bodrum Belediyesi'ne başvurduğu, daha önceden tanıdığı ve o dönem Bodrum Belediyesi Başkan Vekilliği yaptığı belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Atare ile görüştüğü ifade edildi. İddianamede; Atare'nin, yol açılması karşılığında önce 1 milyon 200 bin TL istediği, ardından 1 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandığına da yer verildi. İddianamede, T.Ç.'nin toplam 600 bin TL'yi peyderpey elden ödediği, olay günü ise kalan 400 bin TL'nin istenmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin harekete geçtiği, seri numaraları önceden alınmış 60 bin TL'nin teslim edilmesinin ardından Atare'nin motosikletiyle yakalandığı belirtildi.

Haberin Devamı

'KOMİSYON ALMAK ÜZERE ANLAŞTILAR'

İddianamede, İbrahim Çırakoğlu'nun da yol açılması için gerekli iş ve işlemleri takip ettiği, Atare'den 80 bin TL komisyon almak üzere anlaşma yaptığına yer verildi. Çırakoğlu'nun ifadesinde ele geçirilen paradan haberi olmadığını söylediği ancak Atare'nin parayı Çırakoğlu'na vereceği yönünde beyanda bulunduğu da belirtildi. İddianamede ayrıca, Atare'nin motosikletinde yapılan aramada seri numaraları önceden alınmış 60 bin TL'nin yanı sıra, paraların fazla görünmesini sağlamak amacıyla aralara yerleştirilmiş 'geçersiz' ibareli banknotlar ile 6 bin dolar ve 30 bin 300 TL ele geçirildiği ifade edildi. Atare'nin savunmasında paraların Çırakoğlu'na ait olduğunu söylediği, 6 bin doların ise düzenlenecek Cumhuriyet balosu için iki iş insanından yardım amacıyla alındığını öne sürdüğü belirtildi. İddianamede, olayı ihbar eden T.Ç.'nin resmi makamlar durumu öğrenmeden önce etkin pişmanlık kapsamında yetkililere başvurması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığı da kaydedildi.

Haberin Devamı

5'ER YIL HAPİS

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Niyazi Atare ile İbrahim Çırakoğlu'na 'Rüşvet almak' suçundan 5'er yıl hapis cezası verip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 'Rüşvet vermek' suçundan hakkında kamu davası açılan T.Ç. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.