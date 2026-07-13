×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum’da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Adli Tıp Kurumu
Bodrum’da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 04:42

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik (28), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik’in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girerek Bilik’i aradığı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!