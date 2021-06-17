MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı
GeriGündem Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)-
Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilmesi olayına karıştıkları ileri sürülen Hürkan E. ile Fuat K., Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı. Bodrum’a gönderilen 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 6’ya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı şüphelilerin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, dün saat 17.30 sıralarında, şüphelilerin kaldığı Ortakent Mahallesi Giritli Sokak'taki villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları Ercan Yangöz ile Abdülkadir Doğan (30) yaralanırken, 4 şüpheli ise ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yaralı polislerden Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Aydın’ın Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden bazılarının 34 ZJ 1356 plakalı otomobille İstanbul yönüne kaçtıkları bilgisi üzerine önlem aldı. Otomobil aynı gün saat 22.15 sıralarında ilçede, Muradiye Kavşağı'nda durduruldu. Otomobili kullanan Hürkan E. ile yanındaki Fuat K. gözaltına alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Şüpheliler, Bodrum'a götürüldü.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Bodrumda polisi şehit eden şüphelilerden 2si Sökede yakalandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi