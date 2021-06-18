Bodrum’da polisi şehit eden hainden itiraf geldi

Fatih Özturan’ın çatışmadan saatler önce Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Öte yandan çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı.

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