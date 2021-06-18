Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ / DHA
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Bodrum’da polisi şehit eden hainden itiraf geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada Polis Memuru Ercan Yangöz’ü (26) şehit eden şüphelinin ‘Çakal’ lakaplı Fatih Özturan (47) olduğu belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Fatih Özturan’ın çatışmadan saatler önce Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Öte yandan çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı.
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