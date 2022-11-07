Bodrum'da park halindeki kamyon kundaklandı

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Yangın, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi üzerindeki bir arazide gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil taşımakta kullanılan kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir gürültü sonrası çıktığı ifade edilen yangın, kısa sürede kamyonun ön kısmını kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme yapılırken kırık cam parçaları tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığı bildirildi.

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Öte yandan yangın söndürüldükten 3 saat sonra yeniden alevlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yeniden söndürülen kamyon kullanılamaz hale geldi.