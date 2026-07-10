×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Yangın#Otluk Alan Yangını
Bodrumda otluk ve makilik alanda yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 17:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Gözden KaçmasınZümrüt yeşili rengine büründü: Oldukça etkileyici ve güzelZümrüt yeşili rengine büründü: 'Oldukça etkileyici ve güzel'Haberi görüntüle

Bodrumda otluk ve makilik alanda yangın

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale eden ekip sayısı arttırıldı. Yangına 7 helikopter, 6 uçak ile havadan; 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personel ile de karadan müdahale sürüyor.

Bodrumda otluk ve makilik alanda yangın

Gözden KaçmasınGaziantepte iş merkezinde yangın paniğe neden olduGaziantep'te iş merkezinde yangın paniğe neden olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum#Yangın#Otluk Alan Yangını

BAKMADAN GEÇME!