Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Peksimet Mahallesi Bozdağ mevkiindeki otluk alanda, dün saat 23.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında toplam 5 dönüm makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara