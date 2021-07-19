MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'da otelde 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı iddiası
GeriGündem Bodrum'da otelde 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Bodrum'da otelde 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrum'da otelde 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı iddiası

Tatil beldesi Bodrum'un Türkbükü beldesindeki bir otelde B.D. (19), barda tanıştığı M.Ö. (18) isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.D., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bodrum'un turistik mahallelerinden Türkbükü'ndeki bir otelde meydana geldi. B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdırda iğrenç olay Oğlunu suçüstü yakalayan baba ihbar etti
Iğdır'da iğrenç olay! Oğlunu suçüstü yakalayan baba ihbar etti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi