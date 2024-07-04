Bodrum’da otel çalışanı 19 kişi yemekten sonra hastanelik oldu

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Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 19 kişi, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişinin tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek için otel çalışanlarının yedikleri yemeklerden, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de içilen sudan numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.