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Bodrum’da otel çalışanı 19 kişi yemekten sonra hastanelik oldu

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#Muğla#Bodrum#Otel
Bodrum’da otel çalışanı 19 kişi yemekten sonra hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:36

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çalıştıkları otelde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan on dokuz kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

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Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 19 kişi, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişinin tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek için otel çalışanlarının yedikleri yemeklerden, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de içilen sudan numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Muğla#Bodrum#Otel

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