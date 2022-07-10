Bodrum'da orman ve makilik yangını

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Bodrum'un Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir. Yangınla mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanışdı.