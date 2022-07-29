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Bodrum’da nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı: 84 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

#Bodrum#Uyuşturucu Operasyonu#Yat

Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat, Türk karasularından çıkmak üzereyken Sahil Güvenlik tarafından ateş açılarak durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonun detaylarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada lüks yatta 84 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı’na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bildi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bodrum’da nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı: 84 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti.

Bodrum’da nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı: 84 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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"YAT ZOR KULLANILARAK DURDURULDU"

4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.

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#Bodrum#Uyuşturucu Operasyonu#Yat

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