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Bodrum'da motoryat yangını: 8 kişi tahliye edildi

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#BODRUM#MOTORYAT#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 17:10

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoroyattaki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.

Bodrumda motoryat yangını: 8 kişi tahliye edildi

Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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#BODRUM#MOTORYAT#Yangın

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