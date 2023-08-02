Bodrum'da motoryat yangını: 8 kişi tahliye edildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.
Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.