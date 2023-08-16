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Bodrum'da minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk hayatını kaybetti

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#Muğla#Bodrum#Trafik
Bodrumda minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 13:36

Muğla Bodrum'da, servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk (44), hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaza, gece saatlerinde Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Milas yönüne giden M.G.'nin kullandığı 48 S 1115 plakalı servis minibüsü, önündeki İlker Ertürk'ün kullandığı 48 ANB 856 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir otelde ses teknisyeni olarak çalışan Ertürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bodrumda minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü İlker Ertürk hayatını kaybetti

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İlker Ertürk’ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servisi sürücüsü M.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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#Muğla#Bodrum#Trafik

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