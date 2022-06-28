Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı

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Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı'nı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi. Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından piyasa değeri 25 milyon lira olarak yattaki yangın söndürüldü. Yangında milyonluk tekne kullanılmaz hale geldi.