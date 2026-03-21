Bodrum'da marinada yangın! 5 motoryat alev alev yanıyor

#Bodrum#Yangın#Motor Yat
Bodrumda marinada yangın 5 motoryat alev alev yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:37

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan yangın bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı. 5 motoryat yanarken karadan itfaiye ve denizden kıyı ekipleri yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıktı. Marina içerisinde buluna bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, alevler bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı.

Bodrumda marinada yangın 5 motoryat alev alev yanıyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan itfaiye denizden de römorklar yardımıyla söndürme işlemi başladı. Boyutları ortalama 20 metre olan 5 motoryattaki yangının söndürülmesi için aralıksız olarak çalışmalar sürüyor. Öte yandan, alevlerin hızla büyüdüğü anda itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
Bodrumda marinada yangın 5 motoryat alev alev yanıyor

#Bodrum#Yangın#Motor Yat

