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Bodrum’da marinada lastik botta patlama paniği: 1 yaralı

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#Bodrum#Lastik Bot#Patlama
Bodrum’da marinada lastik botta patlama paniği: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 14:26

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde marinada demirli lastik botta temizlik ve bakım sırasında patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, bottaki 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu. Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı.

Bodrum’da marinada lastik botta patlama paniği: 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI

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Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Bodrum’da marinada lastik botta patlama paniği: 1 yaralı

OLAY YERİNDE İNCELEME

Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan güvenlik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından lastik bot, gerekli güvenlik önlemleri alınarak marinadaki çekek alanına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bodrum#Lastik Bot#Patlama

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